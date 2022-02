'In Exitu' con Roberto Latini in scena al Teatro Nuovo - Binario Vivo

In un allestimento di materassi, veli che pendono dall'alto, una rete da tennis e un binario, il palco del Teatro Nuovo-Binario Vivo si tramuta in un angolo di una Stazione qualsiasi tra le Milano di un nord degli anni ’80. Su quel palco prenderà forma l'opera magna di Giovanni Testori ‘In Exitu’ in uno spettacolo tanto intenso quanto travolgente. Sul palco Roberto Latini – pluripremiato e doppio Premio Ubu miglior attore o performer – che vestirà i panni del protagonista di ‘In Exitu’, il tossicodipendente Gino Riboldi. L'uscita di scena di Riboldi è dolore e solitudine straziante di una vita consumata in evasione ed eversione. La narrazione cede il passo alla forma e si sostanzia su un piano raffinatamente linguistico. La parola 'In Exitu' va in scena ed è impetuosa e disarmante. Da un punto di vista drammaturgico e anche semplicemente semantico, l’attrazione – e non l’astrazione – verso le parole e verso il testo di Testori è data proprio dal fatto che queste si pongono fluidamente in una metamorfosi tra senso e suono. Echi cristologici si rifanno proprio a un immaginario da Santo Sepolcro, da 'Quem quaeritis' del Teatro Sacro Medievale. In mezzo, c'è una nebbia incapace di fermare il tempo e la consolazione.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino, a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo, oppure online al link: https://www. ciaotickets.com/biglietti/ exitu-pisa. NORME ANTI-COVID: Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2. In sala è prevista la capienza ridotta al 50% ed è garantito il distanziamento tra nuclei familiari distinti per uno spettacolo in totale sicurezza. INFO: 3923233535; www. teatronuovopisabinariovivo.it