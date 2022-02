'Dall’Egitto a Pisa', arriva una nuova mostra alle Collezioni Egittologiche

Presentazione e inaugurazione della mostra 'Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni', allestita nelle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' (Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa), di cui ricorre il sessantesimo anniversario dalla fondazione e che si presentano in un nuovo allestimento.

Si parte alle ore 10.30, presso l'Aula Magna Nuova della Sapienza, con la presentazione della mostra. Interverranno Paolo Maria Mancarella, rettore dell’Università di Pisa, Gianluca De Felice, segretario generale dell’Opera della Primaziale Pisana, Pierpaolo Magnani, assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, assessore al Turismo e ai servizi e politiche integrate con le università, Salvatore Settis, accademico dei Lincei e professore emerito della Scuola Normale Superiore, Marilina Betrò, presidente del corso di laurea specialistica in Lingue e culture del Vicino e Medio Oriente all’Università di Pisa, Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa, Flora Silvano, direttrice delle Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa. L’evento si terrà in modalità mista e su prenotazione a causa delle restrizioni vigenti. La partecipazione in presenza è su prenotazione e subordinata al possesso del green pass. Sarà, comunque, possibile seguirlo in diretta streaming a questo link https://call.unipi.it/ Rosellini2022. Per partecipare in presenza prenotare al link https://www.egitto.sma. unipi.it/prenotazione-eventi- speciali/.

L'inaugurazione sarà alle ore 12.00 L'apertura al pubblico sarà a partire dalle 15 di sabato 19 febbraio, quando sarà possibile effettuare due visite guidate alle Collezioni Egittologiche, con prenotazione online obbligatoria, alle ore 16:00 e alle ore 17:00 (costo della visita guidata incluso nel costo del biglietto). Si consiglia la prenotazione: https://www. egitto.sma.unipi.it/prenota- online/. Ideata a un anno dalla scomparsa di Edda Bresciani, egittologa di fama mondiale che alle Collezioni ha dato il nome, la mostra è realizzata in collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana che ha prestato all’Università tre preziosi reperti della sua raccolta di antichità egizie. La mostra offre l’opportunità di ammirare una scelta dei piccoli, grandi capolavori donati all’Opera della Primaziale Pisana da Gaetano Rosellini nel 1830, al rientro dalla celebre 'Spedizione Franco-Toscana in Egitto e Nubia' (1828-1829), guidata dal nipote Ippolito Rosellini insieme a J.F. Champollion, e alla quale Gaetano aveva partecipato in qualità di ingegnere e architetto. In occasione della mostra le sale del piccolo museo si presentano con un look rinnovato grazie a nuovi colori, nuova illuminazione e nuove soluzioni espositive, che potranno meglio incorniciare il dialogo tra i reperti provenienti dalla raccolta dell’Opera della Primaziale Pisana e quelli delle collezioni permanenti.

Orari della mostra:

Martedì: 9-13:

Mercoledì-venerdì: 9-13 e 15-18

Sabato e domenica: 10-13 e 15-18

Lunedì: chiusura settimanale