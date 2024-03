Incontri di public history alla Domus Mazziniana

Mercoledì 20 marzo alle ore 17.30 presso la Domus Mazziniana di Pisa (Via M. d'Azeglio 14, Pisa), si svolgerà il secondo incontro del ciclo di Dialoghi sulla Public History, promosso da Università di Pisa (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere), Associazione Italiana di Public History, Centro Interuniversitario per la ricerca e lo sviluppo della public History, Società Toscana di Scienze Naturali e dalla stessa Domus Mazziniana.

Nel corso di questo appuntamento, Alma Poloni, Gian Luca Fruci e Dario Nardini dialogheranno su 'Le rievocazioni storiche: tra feste popolari e public history'; interverranno Roberta Benini, Fabio Dei, Caterina Di Pasquale e Federico Eligi; a moderare, Francesca Baldassari.



Il tema delle rievocazioni storiche negli ultimi decenni ha riscosso un successo crescente, sia in Italia che all’estero; le radici di questi eventi affondano nell’antica tradizione delle feste storiche urbane, incentrate su competizioni legate alla suddivisione del territorio in contrade (il modello più noto è il Palio di Siena), ma a partire dalla fine del Novecento si è innestato un elemento di novità: il modello americano e nordeuropeo dell’historical reenactment o del 'passato vivente', imperniato sulla messa in scena di battaglie e altri eventi storici, realizzata con il massimo grado di accuratezza sia nella ricostruzione sia nell’immedesimazione da parte degli attori.

Partendo da un approccio necessariamente multidisciplinare, nelle rievocazioni storiche è possibile rintracciare gli aspetti cruciali dei reenactment studies: la rappresentazione della memoria storica, la costruzione delle identità locali nel mondo globalizzato, i processi di patrimonializzazione della cultura intangibile, il cosplaying e i giochi di ruolo, l’influenza dello sguardo turistico nella riconfigurazione degli spazi urbani. In questi termini, si delinea quindi una nuova proposta conoscitiva rivolta tanto agli studiosi di scienze umane e sociali quanto agli appassionati di rievocazioni e ai cultori di public history.



L’incontro si terrà in presenza a Pisa e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.