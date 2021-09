'L’Afghanistan dei talebani e le responsabilità dell’Occidente': la Nunziatina ospita una serata di dibattito sull’attualità

La crisi in Afghanistan. Si parlerà di questo nel giardino La Nunziatina di Pisa, che mercoledì 22 settembre, alle ore 20:00, ospiterà un evento di dibattito sull’attualità internazionale con due esperti di grande caratura, che grazie ai loro studi e alla loro esperienza sul campo porteranno l’analisi della stretta attualità a un livello di comprensione più ampio, legando i fatti di oggi a quel che è stata la storia del Paese, alle sue relazioni internazionali e a quanto la crisi afghana sia legata alle politiche dei governi occidentali. 'L’Afghanistan dei talebani e le responsabilità dell’Occidente' è infatti il titolo pensato per questo dibattito dove parleranno Giuliano Battiston, giornalista freelance, direttore dell’associazione di giornalisti indipendenti Lettera 22, collaboratore di testate quali L’Espresso, Il Manifesto, The New Humanitarian, da anni studioso di Afghanistan grazie a viaggi, ricerche e saggi, e Francesco Tamburini, docente di Storia e Istituzioni dei Paesi Afroasiatici presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo pisano e grande conoscitore della geopolitica dell’Asia Centrale. A moderare l'incontro Francesca Staropoli.

L’ingresso è gratuito. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione de La Nunziatina (main sponsor) e dell’associazione di promozione del fotogiornalismo Lumen (media partner).

