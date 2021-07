Gli anni ruggenti del cinema a Tirrenia in un incontro dedicato a Giovacchino Forzano

Nell’ambito del programma 'Marenia Nonsolomare 2021' promosso dal Comune di Pisa, Pro loco Litorale Pisano presenta l’incontro 'Giovacchino Forzano e gli anni ruggenti del cinema a Tirrenia', dedicato al periodo in cui il litorale divenne, con gli stabilimenti cinematografici Pisorno, un importante crocevia per gli uomini e le donne del cinema italiano. Per l’occasione si parlerà anche del docufilm 'L’albergo del cinema, Tirrenia 1936/37', attualmente in lavorazione e che Pro loco presenterà ufficialmente venerdì, 3 settembre al Golf Club Tirrenia.

Dopo l’introduzione di Luigi Zucchelli, presidente di Pro Loco Litorale Pisano, interverranno Lorenzo Garzella, regista e produttore cinematografico, docente di montaggio video all’Università di Pisa, gli studenti Alberto Iorio e Letizia Teglia, coautori di 'L’albergo del cinema, Tirrenia 1936/37', il giornalista e saggista Roberto Sonnini. Saranno inoltre presenti Antonio Ging, titolare dell’albergo – residence Vittoria di Tirrenia e Vittorio Sbrana, capomacchinista degli stabilimenti cinematografici Pisorno

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...