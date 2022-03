Incontro laboratorio 'ChiAma il Teatro'

Domenica 27 marzo 2022 alle ore 17 il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Pi) apre le porte per un evento speciale.

In occasione dalla Giornata Mondiale del Teatro le Allieve Attrici e gli Allievi Attori dei Laboratori Teatrali di Bo’ saliranno sul palco per condividere la magia del Fare Teatro con un Incontro/Laboratorio dal titolo 'ChiAma il Teatro', dedicato a chi come 'Vocazione' ha scelto e sceglie il Teatro. L’evento, che vede la regia del Direttore Artistico del Teatro di Bo’ Franco Di Corcia jr e l’assistenza di Mattia Pagni, è inserito nel progetto 'Eccomi', realizzato per le celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione VII Edizione in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana #CapodannoAnnunciazione.



L’ingresso è a offerta, per prenotazioni 351.5944009.