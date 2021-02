Al Museo della Grafica un incontro per ricordare Maria Augusta Timpanaro Morelli e Sebastiano Timpanaro jr

Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi ricorda Maria Augusta Timpanaro Morelli e Sebastiano Timpanaro jr in un incontro in diretta streaming in programma venerdì 5 febbraio alle ore 16. L’incontro, oltre che sui canali social del Museo della Grafica, si potrà seguire nel canale YouTube e nella pagina Facebook di Mediaeventi (https://www.youtube.com/ watch?v=rFu8x5LJIU0).

La figura di Maria Augusta Morelli Timpanaro è legata alla straordinaria collezione di opere di Sebastiano Timpanaro senior donata nel 1957 dalla moglie Maria Timpanaro Cardini e dal figlio Sebastiano Timpanaro junior all’Università di Pisa, che ha costituito il nucleo fondante del Gabinetto Disegni e Stampe, oggi conservato presso il Museo.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Gabinetto di Lettura di Messina, editore della rivista “Il Maurolico”, prevede i saluti di Virginia Mancini (Presidente del Museo della Grafica), Lucia Tongiorgi Tomasi (Accademia dei Lincei), Chiara Bodei (Presidente del Sistema Museale di Ateneo) e Daniele Cianchi (Direttore della Biblioteca Universitaria di Pisa), e quindi gli interventi di Alessandro Tosi (Università di Pisa), Lucietta Di Paola Lo Castro (Università di Messina – Gabinetto di Lettura), Calogero Randazzo (Centro di Storia Patria dei Nebrodi) e Rosario Pintaudi (Università di Messina).