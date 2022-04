Palazzo Blu, ultimo appuntamento con Warning su ‘Equilibrio tra genere umano e risorse della Terra’

Sono tanti gli studi che mostrano che lo sfruttamento eccessivo delle risorse sta conducendo i sistemi ambientali del pianeta al limite dell’instabilità. L’acqua, il suolo, l’aria o le risorse minerarie sono risorse essenziali per la vita ma stanno terminando e in mancanza di misure efficaci la situazione si aggraverà rapidamente.

A cinquant’anni esatti dalla pubblicazione dei ‘Limiti dello sviluppo’, il rapporto curato dal Massachussetts Institute of Technology per il Club di Roma e pubblicato nel 1972 che all’epoca anticipava gli scenari e i problemi che oggi dobbiamo affrontare rispetto al ‘consumo’ delle risorse del Pianeta, il tema è più che mai d’attualità ed è al centro dell’ultimo evento della rassegna scientifica ‘Warning – i pericoli rimossi’, dal titolo ‘‘Equilibrio tra genere umano e risorse della Terra’, previsto per martedì 26 aprile nell’auditorium di Palazzo Blu e in diretta streaming dalle ore 15.30.

L’evento avrà come ospiti Gianfranco Bologna, naturalista e ambientalista, Presidente onorario della comunità scientifica del WWF Italia e membro onorario del Club di Roma e Marco Cattaneo, giornalista con una lunga esperienza nel campo del giornalismo scientifico, direttore dei periodici National Geographic tra cui Le Scienze e Mind.

Il concetto di «limiti del pianeta» (planetary boundaries) è stato pubblicato nel 2009 da una comunità di ricercatori: già recepita negli obiettivi della politica climatica internazionale, tale ricerca tiene conto di nove limiti biofisici decisivi per il «sistema Terra», il cui superamento potrebbe avere conseguenze gravi. Tra queste figurano ad esempio i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità o i cicli biogeochimici (azoto e fosforo). L’economia globale sta già consumando una volta e mezzo le risorse naturali che il pianeta è in grado di produrre e per ogni punto di crescita del PIL globale. Gli interventi dei due autorevoli relatori tracceranno il quadro complessivo affrontando gli strumenti che la comunità internazionale ha individuato per promuovere la necessaria inversione di marcia.

L’evento è aperto al pubblico – si ricorda che l’accesso all’auditorium è consentito muniti di green pass e con obbligo di mascherina ffp2 – e si tiene anche in diretta streaming dal sito e dagli account facebook e youtube di Palazzo Blu.

Per info warning.palazzoblu.it