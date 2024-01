'Insaponatə - Fabule in bolla' al teatro comunale di Santa Maria a Monte

Andrà in scena domenica 4 febbraio alle 17.00 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Piazza della Vittoria, 47) 'Insaponat? - Fabule in bolla', lo spettacolo tra bolle, musica e magia per bambini e famiglie.

Una produzione della Compagnia Ribolle, un controverso tour con il Clown Fiore e il Muzzi Mago. Diretto e musicato da Michelangelo Ricci e inserito nella stagione teatrale 'Dire Fare Baciare', in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte, con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa in occasione del bando Festa della Toscana 2023 e in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana.



Biglietti

Intero 12,00 €

Ridotto 8,00 € (Bambin? 4-10 anni, Soci di Bo', Gruppi di 10+ persone)

Gratuito (Bambin? 0-3 anni)

Biglietti in vendita presso la Biglietteria del Teatro o su VivaTicket al link:

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/insaponat?-fabule-in-bolla/228800