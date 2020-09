'Kalpa' - installazione di Limbrunire

VIVO! ha il piacere di ospitare dal 5 al 20 Settembre l'installazione "Kalpa" di Limbrunire. Kalpa, un Ep. strumentale, fuori dalle logiche radiofoniche e prodotto nel periodo post-lockdown, che gira lentamente all'interno di un vecchio mangiacassette.

Tu puoi essere protagonista con un semplice gesto, "Rewind" e "Play" per il prossimo, la musica da collante.

Un distanziamento che vuole essere quanto mai sinonimo di vicinanza, di fratellanza, di semplice umanità condivisa.

Limbrunire – Biografia

Limbrunire (Francesco Petacco) nasce all’imbrunire di qualche decade fa in una piccola provincia del Levante ligure. “La Spensieratezza” è il suo disco d’ esordio, uscito l’8 Giugno 2018 per ABuzz Supreme e composto da 11 tracce nate dalla passione per l’electrosynthpop anni ’80 e Pasquale Panella.

Leggerezza, tutto e subito, riflessioni in bianco e nero, emoticon e doppie spunte, postumi adolescenziali, mistici e surrealismo incrociano i testi che compongono l'album pensato, scritto e arrangiato da Francesco Petacco e prodotto da David Campanini ai SoniclabstudioMastering.

A gennaio 2019 rilascia in anteprima su Billboard Italia il singolo “Ho-Oponopono” estratto da “La Spensieratezza” con relativo videoclip girato da Daniele Barraco, video-filmaker tra gli altri del docufilm “Vero Dal Vivo - Francesco De Gregori”.