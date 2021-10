La bici delle storie: gita in città con animazione e letture per bambini

Domenica 17 ottobre 2021 si svolgerà una gita in bicicletta per le strade di Pisa, dal Giardino Scotto (presso l’ingresso di via Fortezza/via Ceci), con ritrovo ore 10, al Parco della Cittadella (rientro a casa ore 12:30). E tra una pedalata e l'altra animazioni e letture a cura della bici delle storie.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro sabato 16 ottobre ore 14.00 all’indirizzo dedicato. La partecipazione alla gita prevede il versamento di una quota assicurativa di 3€, qualora non siate soci FIAB. Chi lo desidera potrà iscriversi a FIAB Pisa direttamente in loco.

Sarà possibile anche acquistare il libro 'La bici delle storie', a cura di Daniela Bertini, per finanziare la costruzione di una biblioteca in Etiopia in ricordo della piccola Marianeve. Per assicurare lo svolgimento dell’evento nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mettiamo a disposizione posti per un massimo di 20 bambini più i loro accompagnatori.

Età consigliata: dai 3 ai 10 anni.

Info sul sito www.fiabpisa.it oppure scrivendo a

silvia@fiabpisa.it, 347 4191017

ula@fiabpisa.it, 370 3695020

