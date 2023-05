In occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of Museums) e di Amico Museo il Museo di Anatomia Patologica organizza:



La disabilità nelle società antiche attraverso le tracce lasciate nello scheletro

Sabato 18 maggio, ore 16:00

presso la Scuola Medica, via Roma, 57 – Pisa



Ingresso libero



Per informazioni: info.map@sma.unipi.it – simona.minozzi@unipi.it; 050 2218275