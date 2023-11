La musica immagina il futuro

Il Concerto degli Auguri 2023 di quest'anno è dedicato alle colonne sonore delle più affascinanti storie di fantascienza che ci hanno letteralmente incollato al grande o al piccolo schermo. Galassie lontane lontane, alieni buoni e cattivissimi, invidiabili tecnologie, viaggi attraverso il tempo e lo spazio, dove nessun uomo è mai giunto prima. Una scarica di emozioni indimenticabili che la magia della musica sa ben evocare.



Dopo quasi un intero anno dedicato alla definizione del programma, alla trascrizione delle musiche e alla preparazione dell’ensemble, l’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana è pronta a guidarvi, con una studiata selezione di brani, in un viaggio intergalattico che parte dalle pietre miliari degli anni ’60/’70 e arriva fino ad oggi.



Ospite speciale della serata, il soprano Ilaria Casai, interpreterà un brano da un recentissimo episodio dell’ultima stagione di Star Trek, uscito appena in agosto.

La competenza e l’eloquenza di Chiara Prosperini inquadreranno nella cornice storica e nello stile musicale ogni brano, ogni autore, ogni opera cinematografica affrontati.



In programma musiche di B. Gray, J. Williams, A. Silvestri, D. Arnold, D. Elfman, B. Broughton, L. Goransson, J. Morris, T. Polce.



Orchestra di Fiati della Società Filarmonica Pisana



Soprano Ilaria Casai



Maestro Direttore

Paolo Carosi



Con la partecipazione straordinaria di ''EMPISA Star Wars" fan club.



L’ingresso è come sempre libero.



All'ingresso sarà possibile lasciare una libera offerta in favore di Telethon e/o acquistare dei cuori di cioccolato per sostenere la ricerca.





Si ringrazia la FondazionePisa