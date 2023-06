“Quando ciascuno può far ciò che vuole non va bene, lo guida l’egoismo, regna il caos”



Questa è una delle frasi più toccanti di Bertolt Brecht presente nell'opera teatrale “La resistibile ascesa di Arturo Ui”, che sarà portata in scena domenica 18 giugno alle ore 20 nel giardino della Chiesa Universitaria di San Frediano (Via Paoli 7, Pisa) dalla compagnia teatrale “Quasi noi”, formata da giovani studenti e neo-laureati dell’Università di Pisa, sotto la guida dei due maestri e attori professionisti Alessandro Bianchi ed Emanuele Cucurnia.



Il progetto ha avuto inizio nell'inverno del 2021 e, dopo lo spettacolo itinerante realizzato l'anno scorso all'interno della stessa chiesa, anche quest'anno la compagnia è pronta a coinvolgere il pubblico con un testo di grande intensità e attualità. “La resistibile ascesa di Arturo Ui” è una feroce satira in cui si racconta l'ascesa al potere di Hitler. Tuttavia il lavoro svolto sul testo in questi mesi di laboratorio ha portato registi e attori a riflettere sul significato di totalitarismo. Così lo spettacolo, attraverso piccole modifiche sul testo di Brecht, non si soffermerà esclusivamente sull'avvento del nazismo, ma parlerà delle dittature e dei conflitti che ancora adesso sconvolgono il mondo.



Compagnia Teatrale - Quasi Noi



Natalia Pecorelli Leonardo Cataldo Oliveto Damiano Manzini

Federica Lavia Paola Linguanti Mariachiara Campisi



Silvia Massara Davide Alessi Flavia Cazzato