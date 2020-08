La rocca al tramonto

L’azzurro che gradualmente arrossisce, le nuvole che si macchiano di sfumature rosa, mentre il sole cede lentamente il passo alla notte...godere della vista del crepuscolo è estasiante e ci colpisce sempre, difficile resistere dal fotografare un bel tramonto. E allora perché non godere di questa vista dall’alto della Rocca di San Miniato, che domina l’intera Valdarno, magari comodamente sdraiati su un telo, consumando un lieto pasto serale insieme alla propria famiglia e poi osservare le stelle che spunteranno piano piano come lucciole nel cielo notturno.

Venerdì 28 agosto i Musei Civici di San Miniato e La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale organizzeranno in collaborazione con R.M. Glamour Ricevimenti un picnic sul prato della Torre di Federico II al tramonto e a seguire si svolgerà una sessione di osservazione astronomica a cura dell’associazione Astrofili Isaac Newton di Santa Maria a Monte.

In occasione la Torre sarà aperta fino alle ore 24.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni:

sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it - 348 7187908