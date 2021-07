'La strana storia di M', il nuovo romanzo di Matteoli al Golena di Pontedera

Nuovo libro e nuove avventure per Sergio Matteoli, pontederese, viaggiatore instancabile e romanziere giunto ormai alla sua terza fatica letteraria con 'La strana storia di M', edito da Porto Seguro. Il libro sarà presentato allo spazio aperto di Golena mercoledì sera, 28 luglio, alle 18,30, alla presenza dell'autore e di Sergio Coppola, ex dirigente Arci.



Come si legge nella quarta di copertina, “Il protagonista è un talentuoso alpinista che sin dall'età di 10 anni ha scoperto di possedere il potere di sfuggire alle situazioni di stress e di dolore per lui insopportabili, facendo migrare la sua coscienza (o la sua anima) in una sorta di Nirvana che lui definisce Temporaneo. Gli eventi che scandiscono la sua vita, così come la narrazione, lo porteranno a scalare le pareti delle montagne italiane e successivamente quelle più alte al mondo in Pakistan, per poi ritrovarsi nelle piatte risaie del Viet Nam a selezionare pietre preziose dai minatori locali. L’arrivo del Covid-19 e il contagio della sua compagna, incinta all’ultimo mese, lo obbligheranno a prendere una decisione assolutamente inconsueta per non mettere a rischio la vita di entrambe”.Una storia di fantasia, inevitabilmente ricca di elementi autobiografici, fatta per chi ama i viaggi e sa respirare l’aria sottile dell’alta montagna: un percorso che accompagna il lettore in una spirale di alta quota e spiritualità. L'evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Roma.

