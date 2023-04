Le giornate del benessere (tra oriente e occidente, tra terra e mare)

Due intere giornate in location uniche e davvero suggestive per entrare in un’atmosfera che ti condurrà verso lo “Stare - Bene” con te stesso. Verranno trattati temi come: l’incremento della propria vitalità, allontanamento dei pensieri che ostacolano, attivazione dell’energia del cuore. Costruirai una pratica individuale con l’aiuto di esperti che ti condurranno verso un migliore equilibrio psicofisico.

PROGRAMMA



27 maggio, OASI MANGWANA dalle 10:00 alle 18:00

Giornata dedicata a Yoga e meditazione con possibilità di prolungare la giornata fino alle 23 partecipando a un rituale intorno al fuoco con cena vegetariana. Per il pranzo "porta&condividi".



28 maggio, PORTO DI PISA, dalle 09:00 alle 17:00

Uscita sulle imbarcazioni Laria e Almaines. Sole, mare, vento: elementi complementari per un benessere totale.

Sosta su qualche spiaggia “isolata” per praticare la meditazione, col mare come sottofondo musicale.



Verrete accompagnati in questo percorso da:

Pawan Mishra (India)

Specialista che arriva direttamente dall’India. Yogi, astrologo vedico e conoscente dei veda (antiche scritture sacre indiane) insegnante nella tradizione yogica himalayana.

Victor Bischoff (Germania)

Esperto del settore da 30 anni, Mentor e Coach, Form-actor e facilitatore in azienda, insegnante di Yoga e respiroterapia nella tradizione occidentale e himalayana.



Evento a numero chiuso e per tesserati (possibilità di farlo in loco).





Gallery















Victor Bischoff +39 333 355 8841 - Massimiliano Ciucci +39 329 544 2745