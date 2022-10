Lettuce in concerto

Mercoledì 12 ottobre, alle 21.30 Pisa Jazz presenta una delle più prolifiche e longeve super funk band americane. Dopo la nomination ai Grammy Awards, i Lettuce, il sestetto formato da Adam Deitch (batteria), Ryan Zoidis (sassofono), Adam Smirnoff (chitarra), Erick Coomes (basso), Nigel Hall (tastiere/voce), Eric 'Benny' Bloom (tromba), sarà in tour mondiale e farà tappa anche al Lumière di Pisa per presentare brani dai il loro ultimi album 'Resonate' e 'Unify'.

Il funk dei Lettuce è una combinazione di tradizione e contaminazione, con elementi hip-hop, rock, psichedelia, jazz, soul e go-go.

'Unify' è l'ottavo album in studio di Lettuce, è anche il terzo disco consecutivo realizzato ai Colorado Sound Studios di Denver con l'iconico produttore e ingegnere del suono Russ Elevado (D'Angelo, The Roots, Erykah Badu), completando una trilogia che inizia con 'Elevate' del 2019, e prosegue con 'Resonate' del 2020.

"Affrontare la pandemia, essere in luoghi separati, cercare di sopravvivere senza i nostri migliori amici, senza andare in tour, per non parlare del divario politico in questo paese", afferma il batterista dei Lettuce Adam Deitch. "Avevamo davvero bisogno di unificarci". Unify teletrasporterà il pubblico in una galassia funky lontana, molto lontana, dove tutta la vita coesiste come una in pace, amore, armonia e musica.

Il concerto era inizialmente previsto per il 18 febbraio 2022. I biglietti venduti restano validi per questa data. Per richieste di rimborso scrivere a info@pisajazz.it.