Libri in coppia sulla coppia - Presentazione dei libri di Federica Giusti e Carmen Talarico

Un interessante talk ed una doppia presentazione letteraria che ha come argomento comune 'la coppia' e le sue sfaccettature, dalle più romantiche alle più problematiche.



OPS... SIAMO CADUTI DAL PERO! di Federica Giusti

Ops, siamo caduti dal pero! nasce dall’esigenza di voler mettere nero su bianco tutte quelle situazioni e quei comportamenti identificabili come problematici nella relazione tra i partner e sottolineare alcune dinamiche, alcuni atteggiamenti che, invece, potrebbero facilitare il crearsi di una relazione sana ed appagante.

Il titolo del volume vuole essere contemporaneamente un monito ed una provocazione, quasi un invito a non dare niente per scontato nella coppia! L'autrice è Federica Giusti, psicologa psicoterapeuta sistemico-relazionale, con Master in Psicoterapia sistemica della coppia



REFUSI DI VIAGGIO di Carmen Talarico

Gli incontri non capitano mai per caso. Alcuni ti fanno respirare bellezza con un solo sguardo che non dimentichi più, altri ti scompigliano i pensieri e ti prendono le ore, altri ancora ti disordinano le emozioni che ti entrano nella pelle e ti mettono a nudo. È proprio quello accade ad Ada, una giovane archivista storica, e Otto, un bizzarro critico d’arte.



L'autrice è Carmen Talarico: scrittrice, poetessa e blogger di origini calabresi e d’adozione toscana.