Incontro con Luciana Castellina e documentario '16mm alla rivoluzione'

Appuntamento questa settimana al Cineclub Arsenale con '16 mm alla rivoluzione', il documentario diretto da Giovanni Piperno, con Luciana Castellina. Per presentare il film in sala, mercoledì 20 marzo alle 20.30 l’Arsenale avrà il piacere di avere ospite Luciana Castellina, che dialogherà con Alfonso Maurizio Iacono.

Navigando liberamente attraverso le immagini prodotte per il PCI tra gli anni '50 e gli '80 da grandi registi italiani e incontrando lo sguardo di Luciana Castellina, storica dirigente comunista, fondatrice del Manifesto, mai ortodossa e ancora oggi instancabile animatrice politica, il regista Giovanni Piperno si chiede cosa sia stato quel partito-giraffa, come lo definì una volta Togliatti - strano eppure reale - e soprattutto cosa rimanga oggi di quell’esperienza che ha coinvolto milioni di persone nel tentativo di trasformare sé stessi e il mondo. Nel viaggio riscopre il senso di una politica fatta di impegno, solidarietà, confronto. E, soprattutto, riscopre il cinema di quella generazione politica: un cinema libero, sperimentale, dal basso, empatico, militante. Zavattini direbbe - e così dice nel film - "un cinema di tanti per tanti".

Il documentario è una produzione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, con il contributo di Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la collaborazione di Rai Teche.