‘Lume’, clown e tanto umorismo in scena al Teatro Nuovo di Pisa

Domenica 4 febbraio alle 17.00 approda al Teatro Nuovo di Pisa ‘Lume’ della Clowns Company. Tutto ha inizio da un gomitolo, che farà da guida al pubblico di bambini e adulti, in una storia piena di umorismo e clownerie che ha come protagonisti tre fratelli - Filippo Bonacchi, Carlo Merico e Federico Gelarducci, regia di Athos Mion -, non di sangue ma di esperienze.

I tre ritornano in uno spazio che sa di casa per trovare un lume, un conforto, un amore. Ma una volta arrivati si accorgono che ciò che cercavano manca. Iniziano quindi i loro stravaganti tentativi per riaccendere il Lume, che li porterà ad aggrovigliare la matassa. Ma, proprio quando meno se lo aspettano, la guerra da cui fuggono li raggiunge. Così il filo del gomitolo che si dipana per la scena si trasforma da iniziale ostacolo in strumento che avvicina i tre protagonisti, o per meglio dire le diverse anime che vivono dentro ognuno di noi in eterno conflitto non solo con il mondo esterno ma anche con quello interiore.

Lo spettacolo adotta il nome del meraviglioso brano 'Lume, lume', un canto tradizionale rumeno interpretato da Maria T?nase (1913-1963) che farà viaggiare lo spettatore attraverso la musica zingaresca, balcanica, carpatica. La parola “lume” in rumeno significa “mondo” e il brano parla di come sia un sistema in continuo movimento. La musica come lo spettacolo infatti, tocca temi come la guerra, la fame, il rapporto con i genitori, la lontananza da qualcuno o qualcosa. Ma, al di là della sofferenza, la musica si propone come faro di speranza, ultimo baluardo di unione in un mondo difficile.

Intero 8 euro; bambini dai 3 ai 12 anni, 6 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 7 euro.

Botteghino del teatro (piazza della Stazione, 16, Pisa) aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/lume

Contatti: 392 323 3535; teatronuovopisa@gmail.com.