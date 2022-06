La Luminara si accende nel Giardino La Nunziatina

Giovedì 16 giugno alla Nunziatina arriva la luminaria. Il giardino in centro storico, vicino a Corso Italia, parteciperà per la prima volta all’incanto della festa pisana, creando con le luci naturali un ambiente suggestivo, in ricordo di quello ottocentesco e uno spazio di relax con accesso immediato ai lungarni per partecipare direttamente agli eventi.

Per l’occasione saranno realizzate biancherie ad hoc e 500 lumini accenderanno parte del Palazzo Mastiani Brunacci, le strutture del bar e il palco dell’arena estiva che ogni sera propone incontri culturali, musica e proiezioni in città. In programma alle 21,30 l’accompagnamento musicale dei RadioAcusticKaos, con voce e tastiera di Massimiliano Salani, chitarra e cori di Giacomo Dell’Immagine. I fuochi d’artificio si potranno godere anche rimanendo seduti in giardino, con le immagini su maxi schermo della diretta televisiva di 50 Canale.

Aperitivo e cena a lume di candela con cocktail freschi, sandwich e altre golose proposte gastronomiche.