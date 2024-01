'Ma che coppa abbiamo noi', presentazione del libro con l'autore Giuseppe Pastore

Nuovo appuntamento con la rassegna 'Un po' di cose al Lumière'. L'incontro è previsto per venerdì 23 febbraio alle ore 18.30.

Sul palco dell'ex cinema di Vicolo del Tidi ci sarà il giornalista Giuseppe Pastore che presenterà il suo libro 'Ma che coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus'.

Ingresso gratuito.