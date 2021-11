Maestri e allievi contro il fascismo - Percorsi tra scuola e vita

Martedì 9 novembre alle ore 17.00 alla Domus Mazziniana e in diretta sui canali social dell'Istituto avrà luogo la presentazione del volume edito dalla ETS, Maestri e Allievi contro il fascismo Percorsi culturali e scelte di scuola e di vita.

L'incontro, coordinato dal direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli, vedrà Luciana Bellatalla, già docente ordinaria di Storia della. Pedagogia e di Storia della scuola e dell'educazione all'Università di Ferrara, e membro della redazione di 'Ricerche Pedagogiche' , dialogare con il curatore e le autrici e gli autori del libro.



Gallery

Un tema che ha da sempre incontrato l’interesse degli storici e il supporto di testimonianze autobiografiche anche di rilievo. Quali sono i punti di riferimento e i tempi di questa presa di coscienza? Gli studi di caso che in questo volume sono presentati sottolineano il valore esistenziale e politico di scelte e prese di posizione che impegnarono docenti, presidi, studenti, in quella storia non lineare in cui la cultura scolastica si prestava ad esiti anche opposti, in cui la resilienza umana spesso precedette ogni forma di aperta opposizione al fascismo, in cui maturarono per molti – maestri ed allievi – le ragioni della scelta resistenziale, i fondamenti di scelte politiche su cui si baserà la nuova Italia democratica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...