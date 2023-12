Martedì 19 dicembre 2023, alle 17:30, presso la Biblioteca Franco Serantini verrà presentato il progetto 'Luoghi, persone e carte di PCI pisano'

frutto di due anni di lavoro di raccolta, inventariazione e ricerca sulle fonti archivistiche dalle federazioni provinciali e delle sezioni del PCI della provincia di Pisa.



interventi di:

Caterina CARPITA e Giulia VIERUCCI (BFS ISSORECO):

L’archivio digitale del PCI pisano

Massimiliano BACCHIET (BFS ISSORECO):

Le biografie della prima generazione dei comunisti italiani

Fiorella IMPRENTI (Gruppo di ricerca ISEM-CNR):

Biografia delle comuniste italiane

Gregorio SORGONÀ (Scuola Normale Superiore):

Il centenario del PCI: le fonti e la memoria storica



Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri



La storia del Partito comunista d’Italia è una storia ampia e complessa che si intreccia in maniera profonda con la più generale storia del paese e del contesto internazionale.

Al tempo stesso è necessario – e urgente, visto lo stato di conservazione dei fondi non ancora recuperati – promuovere la raccolta (e quindi la sistemazione e la messa a disposizione di studiosi/e e cittadini/e) del patrimonio archivistico prodotto nel corso dei decenni dalle strutture territoriali del Partito.

La Fondazione Gramsci di Roma ha avviato da alcuni anni un progetto di raccolta delle fonti per la storia del Partito comunista italiano. Lo scopo è quello di presentare attraverso un sistema informativo unitario la documentazione disponibile accumulata nel corso dei decenni dalle federazioni provinciali del PCI e dalle sezioni, ancora in buona parte dispersa nelle vecchie sedi o nelle abitazioni private dei militanti.

Per valorizzare e far conoscere la storia del Partito comunista in relazione a un contesto storico e territoriale più ampio, evidenziando le connessioni e le interazioni con altri soggetti e fenomeni, la Biblioteca Franco Serantini, Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Pisa (BFS ISSORECO), sta promuovendo il recupero della documentazione ancora disponibile a livello locale.

L’archivio della Federazione provinciale del PCI pisano, le carte delle sezioni di Santa Croce sull’Arno, Volterra, Fornacette, San Miniato, l’archivio della famiglia Motta-Borri rappresentano un fondamentale nucleo di documenti che sono stati raccolti, riordinati e inventariati negli ultimi due anni.



