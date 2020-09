Vuoi passeggiare sopra un lago, sospeso dalle palafitte di legno, all'interno di un Oasi LIPU? Vuoi conoscere le abitudini e consuetudini degli Antichi Romani e scoprire le terme antiche all'interno di un Parco Archeologico?

"Massaciuccoli: Tra Oasi, Terme Antiche & Wine Tasting e Laboratorio sui Profumi Romani"



All'interno della Riserva Naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, c’è il Lago di Massaciuccoli, un lago paradisiaco popolato da tantissimi uccelli acquatici e flora palustre....una esplosione di biodiversità, sempre più rara!



Percorreremo insieme un percorso ad anello attraversando il fitto canneto all'interno del lago e potremo osservare gli uccelli da vicino senza disturbare la loro quiete.



Visiteremo inoltre il Parco Archeologico Romano per vivere una frizzante e divertente esperienza a 360° sulla quotidianeità di una importante antica famiglia risalente ai Romani: I Venulei (....e i loro schiavi).



Seguirà Laboratorio sui Profumi per scoprire come gli Antichi Romani si prendevano cura del proprio corpo! L'escursione sarà condotta da Marco Passarello (Guida Ambientale Escursionistica) e da Andrea Samueli (Archeologo).



Inoltre faremo una degiustazione di alcuni vini strepitosi presso la prestigiosa Cantina Tenuta Mariani - Il Segreto



Partenza: ore 11.00

Fine Esursione: Ore 16.00



Il luogo esatto di ritrovo verrà inviato via e-mail una volta effettuata la prenotazione. Pranzo al sacco.



Non adatto ai minori di 8 anni.

Cani non ammessi.



Per Info:



Dott. Marco Passarello- Guida Ambientale Escursionistica

Cel:+393667172935

E-mail: info@inrainbowstreks.com