Masterclass fiati e percussione

Il 1° Masterclass Anbima Pisa per fiati e percussioni che si terranno nei giorni di domenica 12 e 19 novembre in collaborazione con la Società Filarmonica Pisana.

La Masterclass è rivolta a tutti i musicisti provenienti dalle Filarmoniche ed Associazioni Musicali iscritte ad Anbima, agli alunni delle scuole di musica e dei Licei Musicali della Provincia di Pisa.

Gli studenti delle Scuole Medie ad indirizzo Musicale della Provincia di Pisa potranno partecipare come uditori.



Domenica 12 novembre:

Flauto M° Stefano Agostini

Clarinetto: M° Carlo Franceschi

Sassofono: M° Andrea Lucchesi



Domenica 19 novembre:

Tromba: M° Andrea Dell’Ira

Corno: M° Gianfranco Dini

Trombone, Euphonium e Tuba: M° Auro Maggini

Percussioni: M° Francesco Dell’Omo



Lo scopo delle Masterclass è quello di fornire ai giovani musicisti tramite lezioni sia singole che collettive un’opportunità di formazione altamente specializzata impartita da docenti di chiara fama con lo scopo di migliorare le proprie competenze tecnico musicali e renderle idonee ad affrontare con maggior consapevolezza la professione di musicista.



ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso prevede lo studio di brani con particolare attenzione a brani per formazioni giovanili.



Il docente di ogni singola classe, in base al numero dei partecipanti, organizzerà delle lezioni singole con eventuale pianista accompagnatore e successivamente di musica d’insieme.



Il corso si chiuderà con una breve esibizione aperta al pubblico per ognuna delle due giornate.