Match di improvvisazione teatrale

ADA - Arsenale delle Apparizioni apre le danze della stagione di improvvisazione teatrale 2023/2024 col format più noto e amato dal pubblico pisano:

Il 'MATCH D'IMPROVVISAZIONE TEATRALE'!

Lo spettacolo si terrà nella cornice del Teatro Nuovo, che anche l'anno scorso ha accolto la compagnia e il suo torneo.

Lo spettacolo si terrà come sempre sotto il severo sguardo di uno degli incorruttibili Arbitri di ADA e il giudizio inappellabile del pubblico.



È tempo di tornare a proporre temi, votare le improvvisazioni e sostenere la vostra squadra preferita in uno spettacolo di inizio stagione che non risparmierà niente e nessuno.

Le due squadre d'improvvisatori, a partire dalle 21.00, si sfideranno in una serie di scene ispirate alla millenaria storia del teatro e della letteratura e a quella, un po' meno millenaria, del cinema, della TV, dell'attualità e, perché no, a qualche storia presa in prestito dal pubblico!

BIGLIETTO UNICO 7€

Tesseramento Annuale 3€

Prenotazioni 392.3233535



https://www.teatronuovopisabinariovivo.it/