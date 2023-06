Gipsoteca di Arte Antica, Max Manfredi in concerto

Sabato 24 giugno, alle 21 alla Gipsoteca di Arte Antica, concerto dell'artista ligure Max Manfredi accompagnato dalla musica del percussionista Emanuele Le Pera, specialista in musica araba ottomana, della violinista e compositrice Alice Nappi e del clarinettista Mosè Chiavoni, che spazia dalla musica contemporanea a quella di impronta etnica. L'eventi è promosso dal Centro Linguistico interculturale Alif.

Un concerto da non perdere, che vi lascerà qualcosa dentro l'anima come modello da seguire nel corso della vita di tutti i giorni. L'artista Max Manfredi, con le sue parole che risuonano come una sorta di "sinolo", di aristotelica memoria, tra la poesia, la narrazione, il teatro e il melologo, incanta lo spettatore e lo porta ad una presa di coscienza della realtà non artefatta, ricca di valori da perseguire.