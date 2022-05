Frosinone - Pisa sul maxischermo nel Giardino La Nunziatina

Frosinone – Pisa in diretta venerdì 6 maggio, alle 20,30, nel Giardino La Nunziatina di Pisa. In attesa dell’inaugurazione della stagione 2022, il grande ledwall di oltre 11 mq dello spazio eventi si accenderà per i tifosi nerazzurri, che potranno seguire sullo schermo gigante la partita decisiva per le sorti del Pisa nel campionato di serie B (ingresso libero e possibilità di consumazioni al bar).

Il Giardino La Nunziatina, nel centro storico di Pisa, a due passi da Corso Italia è un’arena estiva con cocktail bar e area bimbi. Musica, proiezioni, dibattiti, cinema ed eventi culturali, tutte le sere, sotto le stelle.