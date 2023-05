Palazzo Blu, in scena 'Medea'

Si rinnova l'appuntamento con 'Opera a Palazzo', rassegna giunta alla sua VII edizione. Con la direzione artistica del M° Andrea Gottfried, è organizzata da Officina dei Transiti in collaborazione con l'associazione culturale Chi Vuol Esser Lieto Sia..., il contributo di Fondazione Pisa e la collaborazione di Palazzo Blu. Quattro spettacoli, tutti alle ore 21, che andranno in scena nel Cortile di Palazzo Blu, in lungarno Gambacorti, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Evenbrite. Si inizia sabato 27 maggio con l'opera lirica 'Medea' di Luigi Cherubini.

In questo allestimento in cui il mito resta intatto grazie alla scelta di rappresentare la vicenda nelle unità aristoteliche di tempo luogo e spazio, si mette in luce il personaggio che ricalca le orme del mito, grazie anche a precise incursioni del testo di Euripide recitato da due attori. Il personaggio più celebre e controverso di tutta la mitologia greca è messo in luce in chiave prettamente tragica e dunque catartica, così l'opera di Cherubini si tinge di rosso sottolineando lo scontro tra pulsioni irrazionali e mondo della ragione.