'Memorie dal sottosuolo'. Il patrimonio minerario di Montecatini Val di Cecina tra storia, scienza e prospettive

È tutto pronto per il secondo e ultimo fine settimana di Memorie dal sottosuolo, ciclo di convegni scientifici, culturali e divulgativi incentrati sulla miniera di Montecatini Val di Cecina e sul territorio toscano organizzati dalla cooperativa Itinera e dell’Università degli Studi di Firenze. Sabato 16 dicembre, nella Sala Calderai del Museo delle Miniere, è in programma un seminario di approfondimento aperto al pubblico e organizzato dalla ReMi, la Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari in collaborazione con Unifi.



Anche questo incontro vedrà protagonista quella che è stata la più grande miniera di rame d’Europa, per valorizzare la storia di un territorio unico, testimonianza concreta delle origini storiche del borgo. Da qui, si amplierà il discorso sul patrimonio minerario e mineralogico del territorio di Montecatini Val di Cecina e di tutta la Toscana, con interventi a cura di esperti del settore.



Domenica 17 dicembre seguiranno le visite gratuite al parco e alla discenderia (con prenotazione obbligatoria) a cura del Comune di Montecatini Val di Cecina in collaborazione con Rete Core – Cooperativa Itinera.



Per approfondire:

L’accordo con l’Università degli Studi di Firenze

Obiettivo: riqualificazione e innovazione tecnologica del Museo delle Miniere, per migliorare tutto il Sistema Visita della Miniera. È stato siglato un accordo quadro tra Università degli Studi di Firenze Dipartimento Scienze della Terra, Comune di Montecatini Val di Cecina e cooperativa Itinera in cui le parti si impegnano ad avviare una collaborazione finalizzata a promuovere studi, ricerche, eventi e disseminazione che recuperino e valorizzino la Miniera di Montecatini Val di Cecina attraverso la promozione di sinergie progettuali, pubblicazioni scientifiche e divulgative, nonché eventi istituzionali.



Il progetto vincitore del bando Pnrr



Le risorse che Montecatini Val di Cecina si è aggiudicato tramite il bando Pnrr sono dedicate ad azioni e interventi volti a valorizzare l’identità culturale del territorio rappresentata dall’area archeologica della miniera di rame.

Il progetto mira a creare azioni di rivitalizzazione del borgo di Montecatini Val di Cecina, attraverso un rafforzamento del senso di appartenenza della comunità locale e la valorizzazione dell’identità culturale ed economica del territorio.

La maggior parte delle azioni riguarda l’area archeologica della miniera; molta attenzione è stata dedicata ai valori sociali della comunità come risorse fondamentali per potere creare e garantire il progetto, con azioni specifiche di aggregazione sociale e di formazione.



Il programma completo e aggiornato del convegno del 16 e delle visite guidate del 17 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montecatini Val di Cecina.