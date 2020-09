Mercatino del collezionismo a Vicopisano

Domenica 13 settembre torna, dopo un periodo di stop dovuto all'emergenza sanitaria, il Mercatino del Collezionismo di Vicopisano, nel pieno rispetto della normativa antiCovid. Ingresso libero e gratuito, come sempre, e un’accoglienza speciale per questa storica manifestazione che ricomincia a impreziosire il borgo, come da consuetudine, ogni seconda domenica del mese.

Il comitato del Mercatino raccomanda di indossare la mascherina e di osservare tutte le precauzioni che ormai conosciamo.

L'amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori per la passione e per l'impegno con i quali da molti anni organizzano questo appuntamento, sempre molto atteso.

Sia sabato 12, il pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00, sia domenica 13, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, sarà aperto alle visite guidate, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi. L'ultimo tour si svolge circa un'ora prima degli orari di chiusura.

Per informazioni e prenotazioni: 050.551285 e grupporosellini@yahoo.it.