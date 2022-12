Mercatino di Natale e Villaggio degli elfi a Cascina

Sabato 10 e domenica 11 dicembre a Cascina, dalle ore10.00 alle ore 19.00, Mercatino di Natale con artigiani e produttori locali e tante attività per i bambini, al Villaggio degli Elfi e di Babbo Natale.



PROGRAMMA

Sabato dalle 10 alle 19 Mercatino degli artigiani e dei produttori locali.

Dalle ore 15.30 in Piazza dei Caduti “La festa dei bambini”

Accensione delle luci dell’albero di Natale

Arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti elfi alla casina di Piazza dei Caduti

Canti degli Allegri Polifonici

Visita alla casa di Babbo Natale allestita al piano terra dell’ex pretura

Laboratori del “Natale del Passato” allestiti sotto i portici dell’ex pretura e raccolta delle letterine dei desideri

Laboratori teatrali e artigianali per i bambini



Domenica 11 dicembre dalle 10 alle 19 Mercatino degli artigiani e dei produttori locali.

Dalle ore 15.30 tra Piazza dei Caduti e Corso Matteotti “La festa dei bambini”

Visita alla casa di Babbo Natale allestita al piano terra dell’ex pretura

Laboratori del “Natale del Passato” allestiti sotto i portici dell’ex pretura e raccolta delle letterine dei desideri

Laboratori teatrali e artigianali per i bambini

Per i più piccoli sarà possibile visitare la casa degli Elfi e scrivere la letterina di Natale



Gli eventi si terranno in Corso Matteotti e al Palazzo dell'ex Pretura.