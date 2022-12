Mercato straordinario per Santo Stefano a Castelfranco di Sotto

Per Santo Stefano viene confermato il mercato del lunedì nonostante il giorno festivo: il 26 dicembre in Piazza XX Settembre a Castelfranco sarà infatti allestito un mercato straordinario, l’unico del Comprensorio del Cuoio. L’amministrazione comunale di Castelfranco ha deciso di rinnovare l’appuntamento cittadino in accordo con i commercianti, gli ambulanti e le associazioni di categoria.

La giornata di mercato castelfranchese si svolgerà quindi come ogni lunedì, con i banchi dei più svariati generi: dal settore alimentare all’abbigliamento, dai casalinghi al giardinaggio e ai fiori. Un appuntamento atteso dai cittadini di Castelfranco e non solo, per fare le ultime compere in attesa del Capodanno.

Permangono, come ogni lunedì di mercato, le disposizioni di modifica al traffico e i divieti di sosta nelle aree deputate all’allestimento dei banchi.