Mercato Europeo a Pontedera

Una delegazione scozzese sarà presente nel centro storico di Pontedera durante la manifestazione Mercato Europeo, attesissimo evento itinerante organizzato da Anva Confesercenti nazionale. che torna nella città toscana dal 21 al 24 marzo in Piazza Garibaldi. Appuntamento quindi con oltre quaranta espositori di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dall’Austria alla Polonia, dalla Spagna al Belgio, dalla Scozia alla Polonia, dalla Germania alle tradizioni ed eccellenze italiane. Un vero villaggio itinerante con espositori selezionati, che ha come obiettivo quello di portare nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione.

La Scozia promette, con la sua delegazione presente a Pontedera, di essere una delle protagoniste dell’evento, colorando il centro storico con i colori del classico tartan Royal Stewart, ampiamente conosciuti e facilmente ricoscibili. Sabato pomeriggio inoltre, a partire dalle 18, sarà possibile ascoltare ed ammirare la Royal Highland Company Pipes & Drums, che farà sentire il suono delle cornamuse in tutto il centro storico, suonando brani come Flower of Scotland e altri classici della musica scozzese.

Nella colorata area scozzese, per i quattro giorni della manifestazione, troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, il ricercato haggis, fudges, Irn Bru e poi tanti accessori in lana come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e infine una selezione di accessori in Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità, con cui vengono prodotte stupende e colorate borse. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax, ascoltare la musica delle cornamuse, provare qualche passo di danza scozzese o degustare e conoscere le differenti tipologie di birra e whisky.

La manifestazione itinerante Mercato Europeo, che attraversa tutta Italia, è organizzata da Anva e Confesercenti. L’area scozzese è invece curata da A Taste of Scotland – Scozia in Tour. L’ingresso è gratuito, con inizio nel pomeriggio di giovedi 21 marzo fino alla tarda sera di domenica 24 marzo. Un weekend che promette quindi di portare nella città toscana visitatori da tutta la regione e anche da più lontano.