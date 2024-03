'Metamorfosi della globalizzazione', presentazione con Alfredo D'Attorre alla Domus Mazziniana

Giovedì 21 marzo alle ore 18.00 presentazione di Alfredo D'Attorre, 'Metamorfosi della globalizzazione. Il ruolo del diritto nel nuovo conflitto geopolitico' (Laterza, 2023)



La pandemia, la guerra in Ucraina, il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente sembrano aver messo definitivamente in soffitta l’idea di una globalizzazione pacifica dall’economia di mercato e dall’esportazione della democrazia.

Il tramonto del ‘globalismo’ non vuol dire però fine dell’interdipendenza globale che caratterizza sempre di più la società contemporanea.



Le sfide del mondo globale sono sempre lì davanti a noi: la crisi climatica e quella energetica, il riaccendersi dei conflitti e i flussi migratori costituiscono altrettante sfide cui i singoli Stati nazionali non sono in grado di rispondere.

È necessario quindi ripensare un nuovo equilibrio fra sovranità e diritto internazionale.



Il diritto può svolgere un ruolo importante nello strutturare e stabilizzare questo nuovo ordine globale se esso viene concepito non in maniera dogmatica come uno strumento di negoziazione fondata sul riconoscimento del pluralismo politico, giuridico e culturale e sulla ricerca di un accordo fra interessi geopolitici inevitabilmente divergenti e tra Stati che non rinunciano in toto alla loro sovranità.



Ne discuteremo alla Domus Mazziniana (via M. d'Azeglio 14 - Pisa) giovedì 21 alle ore 18.00, con l'autore Alfredo D'Attorre, professore di Filosofia Politica all'Università di Salerno, già deputato e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, Roberto Cerreto, consigliere parlamentare, studioso di filosofia e presidente dell'Associazione Normalisti, Tommaso Greco, ordinario di Filosofia Politica all'Università di Pisa e Francesca Martines, professoressa di Diritto dell'Unione Europea, sempre presso l'Università di Pisa.



Gallery

Sarà possibile seguire l'evento sia in presenza sia sui canali social della Domus Mazziniana.