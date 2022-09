Tornano le minicrociere su Navicelli e Arno: in programma altri due appuntamenti

Un successo al di sopra delle aspettative quello registrato per la prima mini-crociera sui Navicelli e sull’Arno organizzata dalla Port Authority di Pisa con la cooperativa Il Battello. Venerdì scorso sono state più di 60 le persone che hanno preso parte alle due uscite in barca, alla scoperta dei meandri meno conosciuti e degli angoli più nascosti dei percorsi su acqua che contraddistinguono il territorio di Pisa. "Siamo particolarmente soddisfatti della riuscita dell’iniziativa. Ha partecipato davvero tanta gente - racconta il presidente di Port Authority, Salvatore Pisano - ma soprattutto siamo stati colpiti dalla reazione dei partecipanti. C’era grande curiosità, abbiamo ricevuto domande e richieste. Osservare Pisa e il suo circondario da questo punto di vista è stata un’esperienza insolita, apprezzata sia dai pisani che da chi si trovava a Pisa solo in vacanza".



Ad accompagnare i 'croceristi' due guide d’eccezione, il presidente della cooperativa Il Battello e il presidente della Port Authority di Pisa. Durante tutto il tragitto hanno raccontato storie, aneddoti e curiosità sulla cantieristica che in questi anni lavora con sempre più fervore, sui canali dei Navicelli e dell’Incile, sulle aree naturalistiche, sui lungarni che conducono al centro storico della città di Pisa, fino agli Scali Roncioni, dove terminava la gita in battello. L’iniziativa non si è conclusa venerdì scorso. Tornerà infatti venerdì 16 settembre e venerdì 23 settembre. Ma, visto il successo già ottenuto e che si prospetta in crescendo, non è escluso che si possa organizzare un’altra mini-crociera venerdì 30 settembre. Il battello può portare circa 40 persone: il tragitto prevede la partenza dalla Darsena Pisana, poi attraverso i Navicelli e il canale dell’Incile si risale l’Arno.



L’appuntamento è alle 15.15 in Darsena. L’arrivo agli scali Roncioni è previsto per le 17.30 circa: da lì ci sarà un bus navetta che riporterà i partecipanti al punto di partenza. Un secondo tour inizia alle 17, con partenza dalla darsena pisana e arrivo agli scali Roncioni: anche in questo caso bus navetta per il ritorno. Per partecipare èsul sito www.top5viaggi.com. Ilè di 12,50 euro per gli adulti, 5,50 euro per i bambini sotto i 12 anni, gratis per i minori di 6 anni. "L’iniziativa - ricorda il presidente Pisano - nasce da un’idea del 2019, che purtroppo abbiamo dovuto mettere in pausa, a causa della pandemia da covid. Siamo contenti di averla finalmente avviata, sicuri di poter offrire un punto di vista diverso, particolare e molto interessante di Pisa, sconosciuta ai più. Da ottobre - aggiunge il presidente della Port Authority - lavoreremo perché questa iniziativa divenga una costante e sia ampliata, coinvolgendo direttamente l’ente Parco Migliarino San Rossore. Crediamo infatti che questa iniziativa inoltre possa integrarsi con una proposta turistica legata alla natura e al turismo lento, e per questo ci auguriamo di riuscire a coinvolgere nel progetto anche i principali attori commerciali della nostra costa e dell’entroterra di Pisa".