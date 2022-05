Incontro online: Mirella Scriboni (1950-2017), Uno sguardo verso l’Oriente su Zoom al link

L’incontro è Organizzato dalla Associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne 'Alessandra Contini Bonacossi' in collaborazione con: Biblioteca Franco Serantini, Pisa. Ne parlano Franco Bertolucci e Martina Guerrini con Silvia Volterrani, introduce: Monica Valentini. L’incontro rientra nell’ambito del Ciclo: 'Vite, carte, memorie. Archivi di donne in Toscana' a cura di Rosalia Manno, Aurora Savelli, Anna Scattigno, Monica Valentini con il patrocinio della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.



è nata a Viterbo e si è laureata a Pisa in lettere discutendo una tesi con il professor Silvio Guarnieri. Ha insegnato italiano in varie università estere (Sydney, New York, Alessandria d’Egitto, Galway-Irlanda). Oltre a interessarsi di donne e antimilitarismo tra ‘800 e ‘900, si è occupata di letteratura di viaggio e, in particolare, di viaggiatrici italiane dell’Ottocento. Ha tra l’altro curato la pubblicazione italiana dei racconti di viaggio in Turchia di Cristina Trivulzio di Belgioioso: Emina (Tufani, 1997), Un principe curdo (Tufani, 1998), Le due mogli di Ismail-bey (Tufani, 2008). Per la BFS Edizioni ha pubblicato nel 2008 il volume Abbasso la guerra! Voci di donne da Adua al Primo conflitto mondiale 1896-1915. Ricordata come socia attiva della Casa della Donna di Pisa, oltre che amica e generosa sostenitrice della Biblioteca Franco Serantini. La sua biblioteca è stata donata alla città di Pisa ed è conservata in quattro sezioni: una parte è conservata presso la Biblioteca Franco Serantini, un’altra presso la Biblioteca della Casa della donna, la terza presso la Biblioteca comunale di Pisa – SMS Biblio e la quarta presso il Sistema bibliotecario dell’Università di Pisa.