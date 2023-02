'Alla scoperta di Mozart', terzo appuntamento con Momenti musicali

Lunedì 13 febbraio, alle 10 alle Officine Garibaldi, si terrà il terzo appuntamento della rassegna "Momenti musicali – introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi", organizzata dalla Scuola di Musica Bonamici con il contributo di Fondazione Pisa. Il pubblico sarà condotto in un affascinante viaggio alla scoperta della vita e delle opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonista sarà Luca Tessieri che, in abito settecentesco, interpreterà il musicista austriaco più famoso di tutti i tempi.

L’iniziativa, ideata e promossa dalla Scuola di Musica Bonamici, nasce per avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica colta attraverso cinque concerti, uno al mese, dedicati a compositori del periodo classico e romantico. La presenza di una voce recitante per tutti i concerti avrà il compito di descrivere e spiegare le principali caratteristiche dei brani eseguiti attraverso un linguaggio chiaro, comprensibile e allo stesso tempo specifico della disciplina.

Luca Tessieri, classe 1987, si laurea col massimo dei voti in Pianoforte e Direzione artistica e Management musicale presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali di Livorno e Lucca. Si forma come attore con Sabrina Iannello (Teatro Labile di Pisa) e come autore con Francesco Niccolini e Mario Cristiani. Come regista realizza numerosi lavori. Tra i più importanti "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta, "La Tempesta" di William Shakespeare, "L’Avaro" di Molière, "Rumors" di Neil Simon, "Non sparate sul postino" di Derek Benfield, "Arte" di Yasmina Reza, "Tradimenti" di Harold Pinter, "Il ponte levatoio" di Silvia Masotti.

www.scuolabonamici.it

Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, per bambini, famiglie e alunni degli istituti comprensivi.