Momento club, musica con dj Andrea Andreotti

Dopo il successo dello scorso mese. torna la grande musica anni '70, '80,'90 e 2000 fino ad oggi. Sabato 25 novembre, dalle 22.30, si accenderanno le luci del Momento Club (ex Reverse) in Via Metastasio Località La Fontina a Ghezzano (Pisa). Alla consolle si alterneranno i Dj Andrea Andreotti, Andrea P., Unknown, alla voce Mastergroove per una serata all'insegna della musica che ha mosso intere generazioni e che vuole ancora far sognare ed emozionare i più giovani.

Info

Ingresso dieci euro con consumazione.

Per info e prenotazioni tavoli 348.1025195