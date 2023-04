Mookids - the place we are living in + bad tölz buzz

I Mookids in concerto presso Caracol Contemporanea Casa del Popolo presentano “The place we are living in”, il loro primo album.

A seguire Live set di BAD TÖLZ BUZZ.



Ingresso €5 - Riservato Soci ARCI



MOOKIDS

I Mookids nascono nella periferia pisana nel 2020, anche se i suoi componenti suonano insieme da sempre.

La loro produzione musicale mescola sonorità elettroniche a componenti sonore pop e rock, caratterizzate da un ampio uso di voci e suoni campionati, con ritmi che vanno dall’elettropop alla dance, passando per l’industrial. Nei loro brani ricorrono influenze provenienti dal mondo dell'indie pop/rock (Alt-J, LCD Soundsystem) a quello del rock elettronico dei Radiohead.

I Mookids sono Andrea Vignali (batteria), Daniele Pacini (tastiere) e Lorenzo Chiaverini (voce e chitarre).







Sprazzi di voci erranti si uniscono a chitarre, synth modulari e percussioni corali nell'aprire squarci su un luogo vicino seppure ancora molto lontano.