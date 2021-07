Nella chiesa di Santa Maria della Spina la mostra 'Dinner For Two. Art Gathering Souls' di Rachel Lee Hovnanian

Dal 9 luglio fino al 22 agosto la Chiesa di Santa Maria della Spina, capolavoro dell'architettura gotica sul Lungarno Gambacorti, ospita la mostra 'Dinner For Two. Art Gathering Souls' di Rachel Lee Hovnanian. Un percorso artistico adatto al 'genius loci' della chiesa trecentesca che ospita l'esposizione, curata da Annalisa Bugliani e Alessandro Romanini e incentrata sull'installazione multimediale dal titolo 'Dinner for Two'. Un'opera che verte su tematiche di stretta attualità, come il pericolo insito nell'eccessivo uso dei supporti tecnologici di comunicazione. A questo si aggiunge un format creato per adeguarsi ai vari luoghi espositivi e che si presenta allo spettatore sotto forma di una tavola sontuosamente imbandita, caratterizzata da una disposizione delle vivande e degli arredi ispirata al concetto di accumulo tipico della società di massa. Un simbolo archetipico del convivio, fulcro di quelle interazioni umane poste sotto attacco dalla società contemporanea. La tavola-installazione ospita due commensali sotto forma di presenza video digitale, immersi in un silenzioso isolamento interrotto solo dai suoni di notifica degli smartphone. A integrare l'installazione multimediale il busto, in marmo di Carrara, di un angelo con due pezzi di nastro adesivo sulla bocca. L'opera, dal titolo 'Shhhh', simboleggia le varie forme di censura messe in atto dalla società iperconnessa attuale. Il percorso espositivo prevede anche un coinvolgimento dello spettatore, che potrà formulare in forma scritta e anonima i cosiddetti ''Negative Thoughts', i pensieri negativi che lo affliggono, affidandoli a un contenitore collocato nel percorso espositivo. Al termine della mostra l'artista organizzerà in forma di azione "time based" l'affrancamento di questi pensieri, riunendo i supporti cartacei in forma di aquilone che verrà fatto liberare nel cielo, per dissolvere il carico di negatività. Le opere dell'artista americana sono elaborate riflessioni, condensate in forma plastica, in cui confluiscono studi e analisi che mettono insieme dalla sociologia alla storia dell'arte, dall'antropologia agli studi mass mediatici. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22.

Biografia dell'artista: Nata nel West Virginia e cresciuta a Houston, in Texas, Rachel Lee Hovnanian è un'artista di New York la cui pratica multidisciplinare esplora le complessità del femminismo moderno, gli ideali di perfezione e gli effetti dei media sulla coscienza collettiva. Hovnanian, dopo il conseguimento del Bachelor of Fine Art, ha esposto in mostre personali e collettive negli Stati Uniti, in Asia, Europa e Medio Oriente. I suoi lavori sono presenti nelle collezioni di privati, aziende e musei.

