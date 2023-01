Stazione Leopolda, mostra fotografica degli allievi di Photo Experience

Sabato 21 gennaio, con apertura al pubblico dalle 17, si terrà l'evento finale delle attività fotografiche dell'associazione fotografica Photo Experience. Saranno allestite delle mostre fotografiche presso la Stazione Leopolda di Pisa nelle quali, in totale, saranno esposti oltre 150 scatti riguardanti i lavori finali del Corso Base, Avanzato e di Fashion Photography. L'evento rappresenta la fine di un percorso per gli allievi, circa 100, durato mesi. I corsisti hanno frequentato lezioni ma anche effettuato esercitazioni pratiche e uscite on plein air.



Gli allievi del Corso di Fotografia Avanzato di Pisa hanno lavorato sul tema "Una Storia Vera". Con un lavoro di reportage, racconteranno una storia attraverso immagini, sono 68 le foto presentate. Mentre il corso di Fashion Photography mostrerà i lavori degli allievi. In questo caso hanno dovuto reinterpretare ciascuno un oggetto diverso in chiave creativa. Per gli allievi invece del corso di Fotografia Base, il tema assegnato era "Vacaze di Natale"Saranno inoltre presenti una rassegna dei lavori fotografici degli oltre cento soci dell'Associazione Culturale Photo Experience.



I percorsi didattici offerti educano a veicolare correttamente la comunicazione attraverso le immagini. Apprendere la tecnica fotografica al fine di utilizzarla come uno strumento di comunicazione, in modo da dare sfogo alla creatività e contribuire a migliorare la propria comunità. Le "mostre" rappresentano il nostro impegno per mostrare alla città la nostra passione nostra e quella di tutte le persone con cui condividiamo una parte del nostro cammino. Altri corsi sono in partenza per il 2023 e si svolgeranno per la maggior parte alla stazione Leopolda.

Info

Ingresso gratuito. Per informazioni 3713965718 - www.photoexperiencepisa.it