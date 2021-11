La mostra su 'Keith Haring' è arrivata a Palazzo Blu

Un omaggio al grande artista statunitense che nel 1989 soggiornò a Pisa per dipingere su una parete del convento di S. Antonio il celeberrimo murale ‘Tuttomondo'. É questo la mostra 'Keith Haring', che approda a Palazzo Blu da oggi, venerdì 12 novembre e fino al 17 aprile 2022. L'esposizione è realizzata dalla Fondazione Pisa in collaborazione con MondoMostre e con la straordinaria partecipazione della Nakamura Keith Haring Collection, a cura di Kaoru Yanase, Chief Curator della Nakamura Keith Haring Collection. Oltre 170 le opere di Haring arrivate dal Giappone (dalla Nakamura Keith Haring Collection) per la prima volta in Europa. In pratica un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artista, dalle prime opere fino ai lavori più maturi degli anni Ottanta. E con una sala dedicata al particolare legame tra la città di Pisa e Keith Haring. Un'occasione unica per conoscere tutte le sfaccettature di un artista che ha lasciato la sua impronta inconfondibile su Pisa.

Nei primi 3 giorni di mostra è prevista una formula straordinaria con orari di visita anche serali e biglietto di ingresso ridotto. Nel primo weekend di apertura, infatti, Palazzo Blu dà al pubblico la possibilità di visitare la mostra in orari straordinari: venerdì 12 novembre dalle 14 alle 22, sabato e domenica 13 e 14 novembre dalle 10 alle 22. Ai visitatori che acquistano il biglietto direttamente in mostra sarà applicata la tariffa di 10 euro (invece di 12), mentre per chi acquista online su Vivaticket il costo sarà di 7 euro (più 2 di prevendita) invece di 14 euro.