Roberto Berrugi in mostra nella sala espositiva Sopra le Logge

Si apre venerdì 16 ottobre presso sala espositiva ‘Sopra le Logge’ a Pisa la mostra 'Iterum - Una seconda volta', personale dell’artista Roberto Berrugi, col patrocinio del Comune di Pisa e organizzata da ACS Art Center. La mostra ad ingresso gratuito, si sviluppa in differenti aree espositive che contemplano numerose opere celebrative, ed è corredata da pannelli didascalici e catalogo, pubblicato da Edizioni ETS.

L’inaugurazione è prevista venerdì 16 ottobre alle ore 18; la mostra rimarrà visitabile tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20 fino al 6 novembre. Sono possibili visite guidate per le scuole con prenotazione.

Saranno esposte oltre cinquanta opere realizzate dal 2012 ad oggi: un percorso creativo disseminato di forme futuristiche e innovative, il mondo che Berrugi disegna, grazie alla sua capacità di dialogare col metallo, scaldandolo e modellandolo con armonia e saldando fra loro il pesante e desueto materiale di vecchi e inutilizzabili componenti automobilistici.

La mostra si articola in un percorso suggestivo che trasforma, pezzo dopo pezzo, l’ideale di staticità e il concetto di obsoleto in un verace e mai banale sistema di nuove fusioni e forme, leggiadro e a tratti ironico.

In mostra personaggi mitologici e astratti realizzati con vecchi radiatori che, in maniera raffinata, raccontano come piegati dal vento una futura epopea metallica.

L’installazione degli astratti apre le porte alle opere dedicate alla mitologia, motore portante della mostra, dove Berrugi, racconta di automi e robot ispirati alle grandi figure del passato mitologico, come Ettore e Achille. Il tutto passando per l’incredibile ventaglio del mondo dedicato al suono e alla musica.