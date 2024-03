Al Palp di Pontedera la mostra 'VespArt'

E' una mostra che coniuga nel suo dna la Vespa ma soprattutto le opere di artisti affermati e geniali. VespArt, dal 15 marzo al 21 aprile al Palp e in spazi diffusi per la città, accoglierà pezzi di collezioni di grande pregio e sarà un omaggio alla regina Vespa. Simbolo di Pontedera e assoluta protagonista di un palcoscenico mondiale, quello dei Vespa World Days, che la città ospiterà dal 18 al 21 aprile, raccogliendo sul territorio migliaia di presenze, in quella che sarà una sorta di 'Olimpiade'.

Un percorso già avviato che, di fatto, proprio con questa mostra, comincia a scandire un preciso countdown. Le sale del Palp accoglieranno le opere di Paolo Amico, David Pompili e Skim e con Nico Lopez Bruchi, che, in avvicinamento all'evento, lavorerà e creerà in esterno in luoghi diffusi della città. Una strategia artistica sul territorio che avverrà, nelle prossime settimane, anche con gli altri artisti, per un ingegno messo a servizio di un appuntamento memorabile, una invasione pop che percorrerà il Palp e la città, un virtuosismo che festeggerà un mito.

Sono passate infatti cento estati da quando la Piaggio, nata 140 anni fa, è 'atterrata' a Pontedera e sono trascorse 78 primavere dal momento in cui è uscita la prima Vespa dallo stabilimento cittadino per colorare il mondo. Ecco, proprio il colore, l'evoluzione, il contemporaneo, l'innovazione, la vitalità, sono le cifre di questa mostra, con la regia di Alberto Bartalini, patrocinata dalla Regione Toscana e prodotta dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione per Cultura Pontedera, con il supporto di numerose realtà del territorio.