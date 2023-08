Music party con Carlo Raffalli dj

Sabato 26 agosto Music Party con il noto Dj Carlo Raffali che vi trasporterà nel mondo della musica dance presso il parco del Rist. La Veletta di Buti (PI).



Carlo Raffalli ha esperienza nel mondo dello spettacolo come speaker radiofonico, produttore discografico, Dj d'attrazione e indiscusso animatore esibendosi in moltissimi locali toscani e nazionali.

Premiato nel corso della sua carriera come miglior dj in Toscana dall'Associazione Italiana Disk Jockey.

Il suo repertorio musicale è senza confini partendo dagli esordi della musica dance fino ad oggi, facendoci ascoltare i più bei successi.





Gallery



La serata inizierà con un ottima cena alle h 20:30 (25€). – h 23:00 Free Entry