Musica verde: i concerti dell'Accademia Stefano Strata al Teatro Verdi

Secondo appuntamento con "MUSICAVERDE" , la rassegna di concerti degli allievi dell'Accademia di Musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa, che anche quest'anno ha voluto valorizzare le giovani eccellenze offendo loro un palco per presentarsi alla città.



Come di consueto saranno due le esibizioni di giovani talenti provenienti dai percorsi di perfezionamento dell'Accademia Strata: il violinista Emanuele De Luca, allievo nella Masterclass del M° Cristiano Rossi, e la violoncellista Eleonora Mascia, giovanissima docente dell'Accademia e perfezionanda nella Masterclass del M° Silvia Chiesa.



Il loro programma è interamente dedicato a J. S. Bach, del quale il pubblico ascolterà la Partita n. 2 per violino solo, con la celeberrima Ciaccona, e l' altrettanto famosa Suite n. 3 per violoncello solo.