'MusicaVerde' con i giovani talenti dell'Accademia Strata

Secondo pomeriggio musicale, sabato 3 alle 17.30, nel Ridotto del Verdi con i concerti di MusicaVerde, la rassegna promossa da Fondazione Teatro di Pisa e Accademia di Musica Stefano Strata con lo scopo di offrire un palco prestigioso ai giovani talenti e di avvicinare il pubblico cittadino di ogni età alla conoscenza della musica classica.

Pianoforte e viola sono gli strumenti che ispirano il programma del concerto che vedrà esibirsi Gianluca Piretti (pianoforte), Luigi Ripoli (viola), Laure Pinsmail (pianoforte). Sarà un viaggio musicale tra Scarlatti, Bach, Haydn, Schumann e Vieuxtemps come sempre introdotto da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata.

I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per ragazzi sotto i 12 anni) sono sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato, anche ore 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050.941188) e online su www.vivaticket.com. Altre info e riduzioni: 050.941111.